Isaías conquista el corazón de Yurena

Yurena ha encontrado a su media naranja en televisión. En una entrevista concedida a 'Lecturas', la exsuperviviente ha repasado los duros momentos por los que ha atravesado a lo largo de su vida y también ha hablado sobre su felicidad actual junto a Isaías.

Entre los capítulos más duros de su vida, Yurena recuerda su dura infancia y el acoso escolar que sufrió en silencio: «Sufrí acoso escolar, era gordita y gafotas, fue un infierno». Otra comprometida situación la está viviendo ahora, junto a su madre, Margarita Seisdedos, y el alzhéimer que ésta sufre. La relación entre ellas siempre ha sido muy estrecha y ahora Yurena tiene que enfrentarse al desconocimiento de su progenitora.

Pero en la entrevista, como recoge la web de 'Bekia', también aparece la parte buena y que llena de felicidad a Yurena: su nuevo amor, Isaías. La cantante de 'No cambie' acudió a 'First Dates' y ella misma reconoce que, «desde que Carlos Sobera nos presentó saltaron chispas. No podíamos dejar de tocarnos y así seguimos». «Siempre he tenido una coraza, pero cuando me siento valorada como mujer y no por mi fama, esa coraza se rompe. Isaías la ha roto».

Yurena va incluso más allá, dispuesta a emprender una aventura de futuro con su nuevo amor: «Me casaría con Isaías y tendría un hijo», concluye.