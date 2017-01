Elettra Lamborghini le hace la cobra a Daniela Blume

La casa de 'Gran Hermano VIP 5' todavía no nos ha dado ninguna alegría en forma de noviazgo, tan solo el coqueteo de Elettra Lamborghini y Daniela Blume, que han mostrado tener una complicidad que ha provocado que salten chispas.

A medida que ha ido avanzando el tiempo, Daniela se ha sentido más atraída por la rica heredera, mientras que la italiana ha ido alejándose de la locutora, según recoge el portal Bekia.

En la última fiesta organizada en la casa, el pasado miércoles 18 de enero, Sergio Ayala, Alyson Eckmann, Elettra Lamborghini y Daniela Blume disfrutaban de la música en la pista de baile y, de repente, la locutora se acercó a la cara de Elettra y ésta le hizo una cobra. Daniela no reaccionó de ninguna forma, al menos aparentemente, aunque seguro que no le gustó mucho la actitud de su amiga. Elletra siguió bailando y ha preferido marcar distancias con Daniela para no hacerla daño ya que la locutora parece querer algo más que amistad con la rica heredera italiana.