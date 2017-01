Dani Rovira cerrará Twitter tras presentar los Goya

Dani Rovira será por tercer año consecutivo el conductor de los Premios Goya, y después de la gala del cine españo el actor ha tomado una importante decisión, según ha relatado en una entrevista para 'El Periódico', que recoge Bekia, donde también ha ofrecido algunos detalles de la gala.

Respecto a los premios, todo apunta a que este año la ceremonia será más austera que en ocasiones anteriores, ya que la institución no pasa por sus mejores momentos económicos.

Las razones por las que el actor presentará los premios son diferentes a las que motivaron su presentación en el inicio: «Si no la llego a presentar, cuatro borrachos infelices de Twitter se habrían salido con la suya» y «no me daba la gana darles la victoria».

En cuanto a la gala del año pasado, el malagueño no se arrepiente de las críticas que le llegaron: «Fue una gala muy buena, un pedazo de gala: una apertura buenísima y un excelente guion». Pero el problema no radicó en la organización, sino en el terreno personal: «Yo salí contento. Muchísimo. Pero me salí al vertedero que son las redes sociales y vi que todos me atacaban, pero no desde el punto de vista artístico, sino porque sí».

Esta situación provocó en el actor agobio y tristeza. De ahí que haya tomado una decisión respecto a Twitter: «Ya he aprendido la lección. Una vez que termine la fiesta, lo cerraré. Dejaré de mirarlo durante dos meses. Solo lo utilizaré para poner cosas que yo quiera».