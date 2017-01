Olvido Hormigos sigue sin tragar a Belén Esteban

'Gran Hermano VIP' lleva solamente unos días en antena, pero parece que suficientes para haber dado ya con la oveja negra de la edición, que no parece ser otra que Toño Sanchís. El exrepresentante de Belén Esteban se ha convertido en el concursante más nominado de la semana. Un resultado que tiene como culpable a la de Paracuellos, según Olvido Hormigos.

En una entrevista al portal 'Chance', la exconcejala piensa que su amigo Toño ha sido aislado en Guadalix de la Sierra: «¿Alguien pensaba que no iba a pasar lo que está pasando? Todos lo sabíamos, además Toño y yo lo hablamos antes, a mí me pasó por Belén Esteban, y a él le esta pasando por Belén Esteban. Él me dijo que iba fuerte, que con eso contaba, pero a mí me ha sorprendido, la verdad es que es muy duro. Él ha entrado con muchisíma fuerza, yo creo que al final se los va a ganar a todos, más aun cuando son tan falsos, cuando vean que Toño se salva se van a ir acercando a él».

Sobre la posibilidad de que le hayan nominado por miedo a Belén, Olvido comenta: «Está clarísimo. Unos por miedo a lo que se pueda decir de ellos en 'Sálvame', ellos van siempre a hundir a los que no están del lado de los suyos; otros porque quieren trabajar en Telecinco El único que se salva es Alejandro, que va por libre, es auténtico, no se deja manipular, y es el único que va a llegar lejos junto a Toño».