La NFL no ha negado a Lady Gaga que hable de política en la final de la Super Bowl

La NFL ha desmentido una serie de informaciones que se han publicado los últimos días y que aseguraban que la liga de fútbol americano había prohibido hablar de políticia a Lady Gaga en su actuación durante el intermedio de la Super Bowl, que se va a celebrar en el estadio NRG de Houston (Texas) el próximo 6 de febrero, según informa 'Chance'.

Un portavoz de la competición se ha puesto en contacto con el portal TMZ para opinar sobre esos rumores: «Esto no tiene ningún sentido, en absoluto, que haya personas intentando crear controversia donde no la hay. La Super Bowl en un acontecimiento que reúne a muchas personas y Lady Gaga está centrada en un espectáculo increíble para los fans y nos encanta trabajar con ella, no vamos a distraernos por esto».