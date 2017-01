La extraña desaparición de Sobera en 'First Dates'

Durante la emisión del programa de ayer, algunos espectadores, extrañados, comenzaron a hacerse preguntas cuando vieron cómo era Lidia la encargada de recibir a los comensales, un papel que siempre realiza Carlos Sobera.

Según ha podido saber 'Vertele!' después de preguntárselo a Warner, la productora del programa, «Carlos Sobera es nuestro maitre y por ello generalmente es el que abre las puertas del restaurante a nuestros invitados, pero en el programa también queremos incentivar el trabajo en equipo y por ello a veces apostamos porque su papel también lo haga Lidia, Yulia y otros colaboradores».

Las cuantiosas horas de grabación dificultan la presencia de Sobera en todas y cada una de las citas: «Grabamos desde las 10 y hasta las 20 horas de la tarde, y alguna mañana Carlos tiene que compatibilizar la TV con su trabajo en el teatro», explican desde la productora.

Esa es la razón por la cual Lidia recibió a alguno de los comensales. Uno de ellos fue Anna, una joven rusa que llegó a 'First Dates' definiéndose como «muy culta y muy inteligente, algo que me diferencia de los demás» y que estaba tan segura de sí misma que, en presencia de Lidia, fue a flirtear con Matías: «Me encanta Matías, si quisiera tirarle la caña más él se iría conmigo, no con Lidia», aseguró.