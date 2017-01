Dinio García pide perdón por 'matar' a Carmen de Mairena

En su cuenta de Twitter, Dinio García tuvo que pedir disculpas después de haber 'matado', por segunda vez, a Carmen de Mairena. El actor porno se justificaba así: «La muerte de mi querida amiga Carmen me la confirmó un periodista antes de publicar el tweet, ¡pido perdón por la confusión!».

A raíz del tuit de Dinio, la confusión generada fue total. La noticia corrió como la pólvora hasta que en la página de Facebook dedicada a la cantante de cuplé, gestionada por alguien que dice ser «amigo y compañero de Mairena», se aseguraba que todo era un bulo: «Es falso, Carmen se encuentra bien».

Antes de desmentirse la noticia, algunos ya habían puesto en cuarentena la información de Dinio, entre otras cosas porque la única fuente que confirmaba los hechos era él. Según recoge la web de FormulaTV, el actor porno quiso desacreditar también la página de Facebook que desmentía la muerte de la cantante, asegurando que Carmen de Mairena no tenía ni familia ni redes sociales: «Última vez que lo digo #carmendemairena no tiene familia, menos redes sociales y por desgracia ya no está D.E.P. querida amiga allá donde estés».

Dinio, antes de reconocer su error, se ha defendido, asegurando que antes de que él diera la noticia Wikipedia ya recogía la muerte de la cantante. Eso sí, sin aportar prueba alguna de que esto fuera así.

Es la segunda vez que Dinio García anuncia la muerte de Carmen de Mairena. La primera fue el 15 de mayo de 2013, a las dos de la madrugada, después de recibir un mensaje al móvil. En esa ocasión, el actor llamó «hijo de puta» al que le filtró el bulo.