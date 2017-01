Cristina Pedroche: «Lo que más rabia me da es que piensen que soy tonta»

Cristina Pedroche vuelve a estar de actualidad. La de Vallecas, invitada ayer en el programa de Pablo Motos , no se mordió la lengua y habló de la polémica surgida con su vestido de Nochevieja y de su nuevo programa de cazatalentos 'Tú di que sí'.

La pareja del chef David Muñoz no eludió ninguna pregunta del presentador de 'El Hormiguero', y sobre la mesa salió el modelito elegido por Pedroche para dar las campanadas en Antena 3, diseñado por el director creativo de la firma Hervé Moreau. La primera cuestión que realizó Pablo Motos, como recoge la web de 'Bekia', fue: «¿Te sorprende que las feministas te hayan dado tanta caña?». Y la de Vallecas contestó: «Ven una historia que no existe». Desmintió que la cadena contase con ella únicamente porque se atreve a lucir este tipo de modelitos subidos de tono.

Pero lo que más enfurece a Pedroche es que «piensen que soy tonta», algo que ha circulado por las redes sociales. Sobre el feminismo y el machismo, la colaboradora de 'Zapeando' cree que «el que no es feminista es machista. Hay que hacer lo que a uno le de la gana sin criticar a los demás. Me gusta trabajar en sitios donde hay libertad en todo, igual que cuando vengo aquí me pongo lo que me da la gana».

Pedroche reconoce que concede mucha importancia a su estilismo, reflejo de su personalidad. «Me gusta ir a los sitios y que la gente diga ¡Qué guay va!», comentario que aprovechó Pablo Motos para lanzarla un piropo: «Te agradezco el vestido que te has puesto esta noche. Te da un toque sexy». Un vestido corto, de color negro, que compaginó con unas botas de terciopelo de caña alta y tonalidad verdosa.