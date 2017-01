Bella Hadid ya no soporta a Selena Gómez

Bella Hadid está dolida, enojada, molesta... La modelo no ha digerido demasiado bien el noviazgo entre su ex, The Weeknd, y Selena Gómez, una relación que ha sorprendido a todos.

Aunque Hadid y The Weeknd decidieron romper de mutuo acuerdo su noviazgo por «incompatibilidad de agendas», y a pesar de que, como ha reconocido un amigo del entorno de la modelo, «la separación de Bella y Abel no fue dramática, ella está herida y enfadada porque haya empezado tan rápido otra relación con Selena».

Un día después de conocer la noticia, el ángel de Victoria's Secret decidió eliminar de su lista de amigos en las redes sociales a la ex de Justin Bieber, como recoge la web de ABC.

La relación entre Selena Gómez y The Weeknd saltó a la luz cuando ambos fueron pillados por la prensa del corazón mientras daban un romántico paseo por Santa Mónica. En las imágenes, difundidas por el portal 'TMZ', aparecen muy acaramelados, dándose constantes besos y abrazos.

El cantante se ha repuesto, rápidamente, de su ruptura con Hadid, que sucedió el pasado mes de noviembre. Un amigo cercano a la pareja confesaba hace un par de meses las razones de su separación: «Sus horarios son demasiado difíciles de coordinar y él está centrado en finalizar y promocionar su último disco. No obstante, ellos continúan queriéndose y son amigos. Todavía sienten un enorme amor el uno por el otro y seguirán siendo amigos». ¿Seguirá pensando lo mismo?