Bárbara Rey se niega a hablar sobre su presunta relación con Juan Carlos I

Bárbara Rey vuelve a estar de actualidad. La vedette ha estado envuelta en los últimos días en un controvertido asunto sobre el CNI y Juan Carlos I, después de que Ok Diario publicase una información donde asegura que «el CNI compró el silencio de Bárbara, amante de Juan Carlos I, con fondos reservados de Luxemburgo».

Pero sobre este asunto, la murciana no quiere saber nada. Para intentar esclarecer el tema, 'Sálvame' ha contactado con Bárbara Rey para que contase su versión sobre el escándalo y la vedette no ha querido pronunciarse: «Es como si no estuviera pasando», ha afirmado a través de un conexión telefónica, durante la cual también ha señalado que tomará medidas legales contra todos aquellos que publiquen informaciones sobre ella: «Se lo llevaré a mi abogado y punto. No voy a hacer ninguna declaración».

Según ha publicado OK Diario, los espías del CNI depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para la actriz Bárbara Rey. Según ha desvelado Eduardo Inda, los pagos respondían, supuestamente, a una operación secreta de los servicios de información a fin de que la vedette murciana no descubriera las relaciones que, desde el inicio de la Transición, mantenía con el Juan Carlos I y no difundiera unos vídeos privados.