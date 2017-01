Aurelio anima 'First Dates'

Aurelio ha sabido conquistar a todos con su forma de presentarse. Este joven jienense ha hecho las delicias de los telespectadores con su forma de ligar. Ha demostrado que no hay nada que se interponga entre él y su ligue, Marta, al menos eso es lo que cree él, que no ha dudado en mostrarse como DJ y agricultor, una mezcla explosiva. Porque no solo es el alma de la fiesta, sino que va con ella.

El joven no duda en hacer las delicias de cualquier mujer. Su seguridad, de momento, ha provocado que su pretendienta Marta lo ha llegado a ver guapo y hasta el amor ha parecido abrirse paso entre ambos.

Aurelio apunta que es fiestero y que es un alocado. Dos concepciones de sí mismo que, como se suele decir, las apariencias engañan, aunque, en un principio, no parece que cumpla ambas condiciones.