Terelu, protagonista de un vergonzoso incidente durante su estancia en la casa de 'GH VIP'

Cinco días ha permanecido Terelu Campos en el interior de la casa de 'Gran Hermano VIP' y a la hora de abandonarla no han podido faltar las inevitables lágrimas. «No quiero enfrentarme a lo que hay fuera, quiero quedarme, es como si no te pudiese pasar nada malo aquí dentro», apuntaba la presentadora sin poder parar de llorar.

En ese momento todos los participantes del reality no han dudado en acercarse y abrazarla, a la vez que le lanzaban mensajes de ánimo, aunque de todos esos mensajes llamó la atención uno. Irma Soriano reveló un embarazoso incidente nocturno protagonizado por la propia Terelu. Dijo: «esta semana Terelu hasta se ha meado en la cama». La nueva revelación pillaba desprevenidos a concursantes y espectadores, sembrando la duda de si era cierto o una broma. Pero parece que era cierto. Ocurrió una noche en la cama de Ivonne Reyes: «Menos mal que llevaba el salvaslip y no he manchado demasiado», ratificaba Terelu.

La paz que se vivía en el concurso ha finalizado justo en el momento en el que Terelu ha llegado al plató de 'El Debate' donde ha protagonizado un duro enfrentamiento con Kiko Matamoros y otros colaboradores.