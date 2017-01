Rumores de ruptura de Lara Dibildos y el modelo Pablo Marqués

La revista 'Corazón Tve' ha publicado en su último número que Lara Dilboldos y Pablo Marqués ya no están juntos, después de haber permanecido unidos unos cuatro meses.

La última vez que se pudo ver juntos a la pareja fue en la boda del ex de Lara, Álvaro Muñoz Escassi. La hija de Laura Valenzuela acudía al enlace de Escassi y Raquel Bernal en Punta Cana para acompañar a su hijo Fran Murcia y Pablo Marqués también quiso estar presente en la celebración.

Aunque la revista señala que la separación se produjo, unos días después de regresar del Caribe, desde la web Hola.com apuntan que esta información es falsa y que solamente se puede hablar de bache en la pareja, pero que siguen juntos.

«Meterse en esta vorágine no es fácil... ¡el pobre no sabía dónde se metía!. Pero aquí ya no estamos para perder tiempo, a la primera nos lanzamos al vacío y que sea lo que sea», ha confesado la actriz a la publicación.