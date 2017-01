Tras la venta de Electrodomésticos Novoa a la multinacional, Jaime confirma a Barrantes el fin de sus proyectos comunes en Colombia. El colombiano augura que se volverán a cruzar en el mundo de los negocios. Félix inocula en Marta una idea que empieza a inflarse como un globo en su cabeza: la de que ella será la elegida por los alemanes para convertirse en la Presidenta Ejecutiva de Haussman Iberia.

Yuste presencia un nuevo encuentro entre Pallarés y Nuria en el que el fiscal la invita a contar su experiencia frente al TOP a los alumnos de Derecho. Para el policía esa amistad no puede conducir a nada bueno. Valderrama descubre qué clase de reuniones mantiene Yuste en el King’s y encara a Rafael por permitírselas.

A Jaime no le gusta que Henar haya empezado a normalizar su relación con Maroto y se lo hace ver. No es el único percance que habrá hoy en la fábrica: Marta amonesta a Henar por haber descuidado un encargo y a continuación amonesta a Jaime por no haberla reprendido y no saber separar su relación personal de la profesional.