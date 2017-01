Loli Álvarez, en la ruina

Loli Álvarez está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. La cantante tiene una deuda de 75.000 euros lo que podría llevarle a perder su casa, de ahí que haya decidido hacer público su problema para encontrar una solución. «Hace algunos años estaba saliendo de otros temas procesales y tenía que hacer frente a una serie de pagos y necesitaba 18.000 euros y recurro a este señor con un préstamo que me exigía poner de garantía mi casa».

El problema que tiene Loli es que ahora le exigen unos 75.000 euros: «Yo estoy en esta situación desde finales de 2008. Y si a mí me engañan es porque en toda esta situación hay un notario de por medio y a mí lo que me dice el notario me lo creo», comenta la artista que añade un dato sorprendente: «Lo más extraño de todo es que cuando te dan el dinero... era dinero en una bolsa de supermercado en billetes de 20 euros».

A pesar de la extreña forma de recibir el préstamo, ella siguió adelante. Ahora Loli pide que alguien le ayude o terminará perdiendo un patrimonio que está valorado en unos 300.000 euros: «Voy a luchar hasta el final, voy a llegar aunque me tenga que dejar la vida en el camino y llegar al Tribunal de la Haya. He tenido que ir a urgencias con ataques de ansiedad y esto casi ha estado a punto de acabar conmigo».