Elettra y Daniela Blume se marcan la noche más caliente de 'GH VIP'

Pocos días después de finalizar una de las ediciones más sosas de 'Gran Hermano', comenzó su versión VIP que parece que no va a seguir por los mismos derroteros. Para ello la productora han buscado personajes que generen morbo y, sobre todo, que no tengan ningún problema en mostrar su parte más sexual.

Hace unos días Alonso Caparrós no tuvo ningún problema en decirle a Ivonne Reyes que cuando era joven se masturbaba pensando en ella. Y ahora Elletra, la heredera del imperio automovolísitico Lamborghini, y Daniela Blume han logrado subir la temperatura del concurso. Ambas han dejado claro desde el inicio del reality que son bisexuales y que se atraen, algo que no ocultan al resto de compañeros. Con las cartas sobre la mesa, las habitantes de la casa se marcaron una demostración de acrobacias muy sensuales en la que no faltaron los abrazos, las caricias y besos, aunque siempre con Sergio Ayala, en el medio.

A medida que avanza el programa, la confianza y los lazos de amistad van en aumento, por lo que Elletra no tuvo problemas en tocarle los pechos a Daniela y preguntarle si eran naturales o de silicona.