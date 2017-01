Miguel Poveda habla por primera vez, en público, de su homosexualidad

Risto Mejide ha iniciado su nueva etapa de 'Chester in Love' con una entrevista a Miguel Poveda quien ha hablado de todo, entre otras cosas que está viviendo un 'amor clandestino' o también cómo le dijo a sus padres que era homosexual. «En mi casa eso no se conocía ni se hablaba y mi padre me dijo, cuando por fin lo entendió entre comillas, está bien pero aquí no hay ninguna muestra de cariño. Y yo le dije que vale pero que mis hermanas tampoco. Luego yo no las tuve pero también porque me daba pudor. Pero mis parejas entraron en mi casa igual que entraron las de mis hermanas. Tuve que reeducar a mis padres, hacerles ver que eso era normal», ha señalado.

Poveda también recuerda como 'se torturaba' en el colegio, cuando miraba más a los chicos que a las chicas al «pensar que tenía un trastorno». Hasta que llegó el momento de admitir que era un homosexual. Fue entonces cuando decididió llevar una vida feliz.

Esta entrevista sirvió también para que hablara por primera vez en público de su pareja, pero sin dar datos, porque lo suyo, es, una relación clandestina puesto que 'sus suegros' no saben que su hijo es gay: «Es una cárcel terrible, me gustaría casarme con mi pareja, conocer a sus padres...», comentaba Poveda, a la vez que respetaba la situación.