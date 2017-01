Mario Vaquerizo echa de menos a Belén Esteban en 'GHVIP'

Mario Vaquerizo y Alaska no se quisieron perder el homenaje que le habían preparado a Lidia García, una de las fonoaudiólogas más conocidas entre los artistas. Mario asistió al concierto que ofrecieron Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel que se convirtió en una bonita reunión entre viejos amigos. Pero antes de disfrutar del concierto 'Nuestro cuerpo, nuestra voz', el vocalista de Nancys Rubias quiso opinar sobre la nueva edición de 'GHVIP'.

Sobre el récord de nominaciones que ha cosechado Toño Sanchís para ser expulsado a las primeras de cambio, Mario ha comentado: «Eso es una democracia, si te sometes a una democracia te expones, le han votado pues ya esta. ¿Cómo se lo ha tomado él? No sé, bueno Toño, si te echan que no pasa nada, tú lo has hecho muy bien o no lo has hecho muy bien pero hay que saber afrontar las nominaciones. En el momento en el que vas allí sabes que te pueden nominar, le han nominado todos y la pobre señora Irma que no se aclaraba y la pobre Lamborghini, que ya le ha dicho que no está nominada pero sí está nominada, ya verás cuando se lo digan... Tú no sabes nada de Gran Hermano, es un concurso pero echo de menos a Belén, a Belen Esteban, de verdad, no es porque sea amiga es que ella sin ser consciente es un animal que capta la atención y a día de hoy ninguno de los concursantes de GH VIP me logra captar la atención que me captaba Belén, lo estoy siguiendo porque GH VIP me interesa pero GH normal no».

En cuanto a sus favoritos, Mario apuesta «por afinidad y conocimiento la Blume y mi Aless Gibaja, que está demostrando que tiene una educación tan grande, es maravilloso, me gustaria que ganara Aless».