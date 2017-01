Jon Kortajarena y su polémica fotografía

Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, ha celebrado su 33 cumpleaños con una fiesta en Londres por todo lo alto y a la que no han faltado gente influyente como Amaia Salamanca, Eugenia Silva o Jon Kortajarena que ha dejado rastro de su paso por la fiesta, además de convertirse en objetivo de críticas por su actitud con Amaia Salamanca.

La actriz y el modelo son buenos amigos desde hace tiempo, de ahí que en varias ocasiones han dejado muestras de una gran complicidad. En una de las fotografias compartidas por el modelo vasco, aparece Amaia rodeada por varios hombres vestidos de esmoquin e invitados a la fiesta, mientras Jon le toca un pecho y la actriz pone cara de sorpresa. La imagen va acompañada del título 'Who is handing it?', lo que ha llevado algunos usuarios de Instagram a calificar la foto de ofensiva y machista por ser un hombre el que toca el pecho de una mujer a lo que Kortajarena ha respondido que se trata de una amiga y ha pedido que no se saquen las cosas de quicio.

Según señalana en otras publicaciones, la buena sintonía fue un denominador común a lo largo de todo el tiempo que duró la fiesta en el lujoso nightclub Chiltern Firehouse de la capital londinense.