Victoria Beckham reflexiona sobre sus 24 años de fama

Victoria Beckham se ha parado un momento, a sus 42 años, para hacer una pequeña reflexión de su vida. La revista 'Vogue UK' ha publicado una carta en la que la diseñadora le ha escrito a la Victoria de 18 años que un día fue, antes de saltar a la fama y convertirse en una de las mujeres más influyentes y seguidas del planeta. En la carta le da algunos consejos a su 'yo del pasado' y hace balance de todo lo que ha experimentado desde que recorrió el mundo como Spice Girls hasta la madre trabajadora que es en la actualidad, pasando por su matrimonio con David Beckham.

Victoria comenta que cuando tenía 18 años no estaba satisfecha con su físico «Aprende a aceptar tus imperfecciones -esto es lo que quiero decirte. Deja a tu piel respirar; no te maquilles tanto. (¡Y no dejes nunca que te depilen demasiado las cejas! Los efectos duran para siempre- Y probablemente debería decir, 'no te metas con tus pechos. Todos estos años lo he negado (estúpido). Era una señal de inseguridad. Sé feliz con lo que tienes».

La esposa de David Beckham nunca pensó lo alto a lo que llegaría unos años más tarde con su grupo: «Tu no puedes imaginar cómo será tu futuro ahora mismo. Viajarás en aviones privados, visitarás países increíbles, te quedarás en fantásticos hoteles...». Incluso ha llegado a confesar que en sus primeros viajes 'robaba' las muestras de champú, gel de baño y acondicionadores para el pelo.

También habla de sus radicales cambios de look: «No se te ocurra nunca pensar que vas haciendo el ridículo. Habrá entregas de premios en las que parezcas una drag queen, pero miro al pasado y sonrío. Le añadirá interés a tu vida el ir de un extremo hacia otro. Me encanta el hecho de que te sientas para expresarte tal y como eres».

En la carta comenta cómo conoció a su actual marido: «El amor a primera vista sí existe. Te ocurrirá en el salón de los jugadores del Manchester United. David te sonreirá y te pedirá tu número (Todavía conserva el billete de avión Londres-Manchester donde se lo apuntaste)».

La época más complicada de su vida coincide con la etapa en que David jugó en el Real Madrid «Necesito advertirte de que tu tiempo en España será realmente duro. Ahora no me da miedo decir qué horrible y difícil fue esa época. La gente dirá cosas horribles. Serás objeto de burla. Cada vez que enciendas la televisión o leas el periódico te parecerá que alguien la tiene tomada contigo y con tu familia. Utiliza ese tiempo para centrarte, trabajar duro y proteger a los niños. En las relaciones la gente intentará poner obstáculos en tu camino y tienes que maniobrar alrededor de ellos o tropezarás con ellos».

Ahora en su nueva etapa como diseñadora, Victoria ha logrado una estabilidad entre su familia y el trabajo: «Los niños significan que vas a estar siempre cansada y te saldrán ojeras. Pero te darás cuenta de que trabajando duro, aunque siempre pongas a la familia primero, es posible alcanzar un equilibrio. Nada será perfecto, pero es ahora cuando he aprendido a apreciar que tengo todo y soy una afortunada. Soy feliz».