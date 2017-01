Sergio Ayala no disimula su amor por Alyson

Cuatro días después de que comenzara 'Gran Hermano VIP' ya empiezan a formarse los primeros grupos dentro de la casa, los primeros roces y las primeras alianzas e, incluso, ya empiezan a surgir rumores sobre las posibles parejas que se podrían formar en la casa.

Los que más han cotilleado sobre el asunto han sido Aless Gibaja y Daniela Blume. El famoso youtuber apuesta por que Alyson podría ser candidata a convertirse en novia de Sergio Ayala, quien, por cierto, siente atracción por ella, aunque tampoco descarta protagonizar un idilio con Elettra, de la que dice ser 'un pibón' e, incluso con Ivonne Reyes.

Pero una cosa son los deseos y otra la realidad y parece que el concejal del Partido Popular en Medina del Campo va a tener pocas opciones con Alyson, ya que la joven ha comentado que no tiene ninguna intención de mantener una relación con él. Para ella, el político «es un yogurín».

Aunque no hay nada claro, en cuanto a posibles relaciones, lo cierto es que Ayala parece dispuesto a intentarlo con alguna de las chicas y su amigo Mario no duda en animarlo a hacerlo: «El amor no te espera, el amor se va».