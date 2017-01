Robin Thicke, acusado de golpear a su hijo

El cantante Robin Thicke ha sido acusado de golpear a su hijo de seis años de edad según unos nuevos documentos legales presentados por la actriz Paula Patton, su ex esposa, en la dura batalla que están llevando por la custodia del pequeño.

El documento cuenta como el pequeño Julián contó a sus maestros las veces que su papá lo pegó e incluso golpeó, le dijo una fuente cercana a TMZ.

La web ha señalado que la escuela envió los comentarios del niño al Departamento de Niños y Familias de Los Angeles, el 3 de enero. Como resultado inmediato, Paula Patton, impidió que su ex vea a su hijo e incluso, la actriz le habría llegado a decir al cantante: «Julián te tiene miedo».

Robin y Paula estuvieron casados durante nueve años, aunque empezaron a salir mucho antes, en 1993, para pasar por el altar en 2005, un año muy exitoso para los dos ya que Patton logró un papel en su primera película, 'Hitch', junto a Will Smith, y Thicke lanzó el álbum que lo hizo famoso, 'The Evolution of Robin Thicke'.

La separación llegó en febrero 2014 y lo comunicaron con un escueto mensaje «siempre seremos mejores amigos, pero hemos decidido separarnos».