Irma Soriano recibe un toque por hablar de 'El Hormiguero ' en 'GHVIP'

'El Hormiguero' se ha convertido en protagonista en la casa de 'Gran Hermano VIP' sin buscarlo. El momento se produjo cuando los concursantes estaban comiendo y hablaban de sus profesiones. Irma Soriano se refirió al programa de Pablo Motos elogiándolo. Fue entonces, cuando Toño Sanchís le dio una pequeña patada por debajo de la mesa para que dejara de hablar de la competencia. Minutos después, Irma se fue al confesionario para hablar del tema y desahogarse. «Estamos hablando y veo que Ivonne está hablando con Alejandro Abad de un programa de otra cadena, de Antena 3. Es que no pasa nada», explicaba Soriano. «Estuve ahí (en Antena 3) durante 6 años. Fue una parte de mi vida. Estaban hablando de 'El Hormiguero' y, a mí, como me gusta hablar tanto he hecho un comentario: que Antena 3 tuvo su paciencia y que Pablo Motos lo hace genial» y añadía: «En ese momento notó que me han dado un pisotón o una patada, ¡me he llevado un golpe! Por favor, ¿qué pasa? No sé, esto es libertad de expresión» y concluía: «Considero que Telecinco y este programa y esta productora está por encima de eso para que yo me haya tenido que llevar una patada porque he hecho mi comentario sobre el programa».