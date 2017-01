Chelo García Cortés, a un paso de abandonar 'Sálvame'

Chelo García Cortés es una de las colaboradores de 'Sálvame' que menos participa en las tertulias, pero una broma que hace referencia a esa escasa participación ha estado a punto de sumar una nueva baja al programa.

A las 18:15 horas, Chelo se ha dispuesto a realizar un comentario, que ha sido interumplido por el ruido de una alarma que el técnico de sonido ha hecho sonar. A su vez, Paz Padilla, la presentadora del programa, ha bromeado con el contrato de la colaboradora.

Paz no sabía a que se debía el sonido de la alarma y su director le ha dicho que se trataba de la primera vez que Chelo hablaba en el programa, cosa que la colaboradora ha negado, ya que había hablado en uno de los temas anteriores. A esto la presentadora ha respondido: «Si yo fuera directivo de Telecinco me plantearía si compensa contratar alguien que hable tan poco en un programa», a lo que la periodista ha respondido rápido con un «yo hablo poco, pero al menos, hablo bien, no como otros».

Tras este cruce de comentarios, la presentadora ha querido aclarar que «lo que me han dicho los directores es que hablas poco, pero que les compensa que estés aquí». Al oír estas palabras la periodista ha afirmado que «a lo mejor es a mí a la que no compensa estar aquí, con este pitorreo». A continuación, algunos de los colaboradores han ido en su búsqueda, para que se sentara en el sofá.