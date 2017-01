Sophie Turner y Joe Jonas ya no esconden su amor

A principios del mes de noviembre pasado, Sophie Turner y Joe Jonas comenzaron una bonita relación, que saltó a los medios cuando fueron vistos dando un paseo romántico por las calles de Londres. El noviazgo se confirmó en los Premios MTV EMA y, más tarde, en un concierto en Rotterdam a cargo del grupo Kings of Leon.

Aunque las demostraciones públicas de su amor no han abundado, todo lo contrario, sí que han sido vistos juntos en la boda de un amigo de la familia de Jonas o durante el día de Acción de Gracias. También han recurrido a las redes sociales para certificarlo, como sucedió el 4 de enero cuando Turner publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de su novio montado en un barco mientras surcaban las aguas de Miami.

Lejos de ocultar su romance, Sophie Turner quisó refrendarlo en la fiesta de los Globos de Oro. Como recoge la web de 'Bekia', la actriz de 'Juegos de Tronos' sorprendió en la ceremonia con un espectacular vestido transparente de color blanco y negro, y aunque a la gala Joe Jonas no pudo asistir, sí lo hizo a la fiesta posterior, donde la pareja demostró su amor con continuos besos delante de los presentes. Según ha publicado el portal de noticias Us Weekly, los novios estaban agarrados de la mano y no se cortaban a la hora de derrochar amor y pasión.

Sophie Turner también fue entrevistada en la alfombra roja de los premios por Mario Lopez. Cuando éste le cuestionó su romance con Joe Jonas, ella respondió: «No voy a decir nada, no te estoy diciendo nada. Lo único que voy a decir es que estoy muy feliz».