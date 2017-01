Kiko Rivera, a caramelazo limpio contra el Rey Melchor

Como cualquier niño, la llegada de los Reyes Magos de Oriente a la localidad donde residen es todo un acontecimiento. Y Ana y Francisco, los hijos de Kiko Rivera, también lo pensaron así y convencieron a su padre para que les llevase a ver la Cabalgata a su paso por la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta.

Todo transcurría con normalidad. Los Reyes Magos lanzaban los caramelos a los niños..., hasta que el Rey Melchor lanzó uno, con tan mala suerte que impactó en la cabeza de Ana, la pequeña de Kiko Rivera e Irene Rosales. Llenó de furia, el dj se lo tomó muy mal y cogio un puñado de caramelos y se los lanzó a Melchor en señal de venganza, como recoge la web de 'Bekia' de las informaciones vertidas por 'Sálvame'.

Los testigos presenciales comentaron cómo había sucedido todo: «Íbamos pasando por la carretera, yo iba pegada a la carroza del Rey Melchor y estaba Kiko allí con su señora, su niña chico y su otro niño. El Rey Melchor se puso a tirar caramelos, como es normal y porque le dio en la cabeza a su niña se cagó en todos los muertos del Rey Melchor».

Otro testigo llegó a confesar que se había enfrentado al hijo de Isabel Pantoja por su comportamiento: «Vi a Kiko Rivera con más amigos suyos tirando caramelos a mansalva, tiraba él y amigos de él. Era la fiesta de Kiko Rivera con los amigos. El Rey Melchor se volvió a ellos. Me acerqué a Kiko y le dije una serie de cosas y se lo tomó a pitorreo. Me dijo que a su hija le habían dado un caramelazo, le expliqué que a qué hijo no le habían dado un caramelazo».

La fiesta terminó en llanto. Varios niños, ante estas discusiones, comenzaron a llorar porque se dieron cuenta de que el Rey Melchor recibía más caramelos de los que tiraba. Una testigo aclaró que su sobrino estaba desolado porque igual estaba asistiendo al final de la presencia de los Reyes Magos en la localidad: «Tita, van a hacer daño al Rey Melchor y no nos van a traer regalos».

Kiko Rivera quiso aclarar lo acontecido y dio su versión de los hechos: «Qué coraje me da que haya gente que hable sin saber. Es la cabalgata de mi pueblo y le tiré caramelos a mis amigos que iban en la carroza. Es más, quizá mi cara no lo parezca, pero es lo que quería, darle a un amigo y lo conseguí. Una broma sin más».