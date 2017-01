Bella Hadid rompe con Selena Gomez en las redes sociales

Bella Hadid ha dejado de seguir a Selena Gomez en las redes sociales. La modelo no quiere encontrarse con sorpresas 'desagradables' como las imágenes de la cantante besándose con The Weeknd en plena calle.

Pero si Bella Hadid ya ha dejado de seguir a Selena Gomez, resulta curioso que continúa siendo fiel seguidora de su expareja, al que sigue en todas sus cuentas sociales, al igual que su hermana Gigi Haid. Ambas han mantenido una relación cordial puesto que les unía la novia de Zayn Malik, una de las mejores amigas de Taylor Swift.

Hay que recordar que Bella Hadid y The Weeknd pusieron punto y final a su relación el pasado mes de noviembre. Ambos se vieron las caras a principios de diciembre en la pasarela de Victoria's Secret, desfile donde el cantante de Starboy y la de Hands to Myself coincidieron por primera vez en 2015.