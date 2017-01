Los niños de 'MasterChef Junior' echan 70 años a Madonna

El programa comenzó con la actuación de Morat, que interpretó 'Cómo te atreves' ante los seis semifinalistas de 'MasterChef Junior', que se sumaron a la canción haciendo los coros.

Pero antes, como recoge la web de El Huffington Post, Eva González quiso comprobar cuáles eran sus conocimientos musicales. La presentadora, ataviada con un 'look' «a medio camino entre Madonna y Rocío Jurado», preguntó a los niños, precisamente, quién era Madonna. Los concursantes, con unas edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, dijeron de todo: «Madonna es una cantante antigua, de la época de mis padres, un poco mayor», «Madonna tiene que ser de la edad de mi abuela, unos 70 y algo o así, ¿no?» o «¿Pero entonces Madonna de qué año será? Es que no me he enterado»...