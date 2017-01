Matías avisa de que Rogelia se ha tirado por un balcón

Rogelia no llega a hablar con Hernando porque interrumpe Ismael. Cristóbal, que se hace pasar por amigo de Carmelo, le hace pasar un mal rato sin que Adela sospeche nada. Más tarde visita a Francisca y la encuentra con Raimundo en casa. Por un comentario 'inocente' de éste, Francisca y Raimundo se plantean cómo serán las cosas si él viviera en La Casona.

Cristóbal viene a pedir algo a Carmelo y no aceptará un no por respuesta. Está en sus manos: quiere acabar con Severo Santacruz, si no lo hace, arremeterá contra Adela y Ulpiano. Raimundo aparece al final del día, de punta en blanco y perfumado como habría dicho que iría si acudiera a pedirle vivir con ella, precisamente con esa intención. Emoción contenida, vivirán juntos esta vez para siempre.

Dolores ve síntomas de embarazo y Gracia zanja la cuestión: ¡No está embarazada y no se hable más!. Ismael marca distancias con Beatriz, insiste en no querer perjudicar su relación con Matías. Mientras, la tensión entre la pareja aumenta y Beatriz insinúa que podría llegar a romper su relación.

Lucas quiere hacer una fiesta de despedida. Ellos le apoyan pero están angustiados por sus respectivos problemas y tristes porque Lucas y el niño se van. Onésimo cree que Elodia y él son una parejita feliz cuando un 'extraño' llega y ella lo abraza con fuerza.

Ismael discute con Rogelia y reconoce que fue él quien ayudó a Elías cuando intentó matarla. Rogelia huye profundamente aterrorizada. Lucas se está despidiendo de los Dos Casas cuando oyen un golpetazo. Matías llega, angustiado, para avisar de que Rogelia se ha tirado por un balcón.