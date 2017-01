'MasterChef Junior' ya tiene finalistas

'MasterChef Junior' dejó lista su gran final, después de una semifinal en la que las emociones estuvieron a flor de piel y que se convirtió en la despedida de uno de los favoritos a llevarse el concurso, Jefferson, además de José Enrique. El primero, a lo largo de estas semanas se ha convertido en favorito del público por su imborrable sonrisa, aunque en la noche de ayer, tanto él como su compañero no pudieron evitar las lágrimas.

Por su parte, los concursantes que superaron la semifinal han sido: Paula, Paloma, Álex y Natalia que vivieron con contención la alegría de saber que acababan de convertirse en los 4 finalistas de 'MasterChef Junior'.

La noche de ayer fue un tanto especial para los pequeños, empezando por la actuación del exitoso grupo Morat, que hizo las delicias de los niños interpretando su canción 'Cómo te atreves'.

Pero las sorpresas no acabarían ahí, ya que en la primera prueba de la semifinal, recibieron las visitas sorpresas de sus abuelos. Junto a ellos cocinaron separados visualmente por una barrera y demostrando cómo se compenetraban. Pero todos los participantes no lo disfrutaron de igual manera como fue el caso de Jefferson, cuya prueba fue un auténtica tortura. Su abuelo británico decidió que cocinaran el plato más típico de su tierra, fish and chips, pero al pequeño se le atragantó y no presentó un plato a la altura, al que él mismo definió como 'patético'.