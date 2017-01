Cristiano Ronaldo desmiente los rumores sobre sus problemas con Hacienda

El jugador luso ha logrado cerrar el año 2016 lleno de triunfos y, por si fuera poco, nada más comenzar 2017 se ha hecho con el premio The Best que ha recogido junto a su hijo y a su novia Georgina.

A pesar de tantos logros conseguidos, no todo ha sido un camino de rosas para la estrella lusa. Recientemente se publicaba la noticia de que CR7 podría tener algunos problemas con Hacienda. Según ha publicado El Mundo, el portugués había eludido la cantidad de 150 millones a través de una sociedad en las Islas Vírgenes, con el objetivo de ocultar sus ingresos por derechos de imagen desde el 2009.

No obstante, su representante, Jorge Mendes, desmentía esta información y afirmaba que el futbolista estaba al corriente de sus obligaciones fiscales. Cristiano Ronaldo también se ha querido defender de esas acusaciones en el programa radiofónico de COPE El Partidazo: «Me lo querían hacer pasar mal, pero 'quién no debe no teme', nunca en la vida». El astro luso se ha mostrado bastante molesto con dichas acusaciones: «La caña que me estaba dando la gente ignorante que no sabe lo que dice. Me molestó porque tu haces las cosas bien, ayudas a mucha gente...y la gente te quiere pegar para camuflar las cosas malas que otros hacen. Me molesta y me sigue molestando, pero la Justicia siempre hace justicia».