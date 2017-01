Toñi Moreno estrena 'Gente maravillosa' después de sus peores meses de su vida

«El último año y medio de mi vida ha sido durísimo, el peor de mi vida, creo que todos los que nos estáis viendo habéis vivido algo así, habéis pasado una racha que deseáis que se vaya pasa siempre». Con estas palabras comenzó Toñi Moreno su nueva andadura en Canal Sur, al frente del programa solidario 'Gente maravillosa'.

La periodista explicó cómo fue ese duro momento de su vida cuando comenzó a encargarse del programa 'Entre todos' y de 'T con T', ambos en TVE, espacios que no funcionaron: «Al quedarte en el paro se empiezan a ir muchas otras cosas como los amigos que pensabas que eran amigos pero que luego desaparecen». La andaluza siempre pensaba que ella no merecía algo así: «No soy mala persona, nunca entendí por que me ocurrió algo así, no era justo».

Pero este problema se relativizó con la repentina muerte de su padre, diagnosticado de un cáncer dos meses antes: «Todo se puso en su lugar y lo que hasta ese momento me parecía tan grave dejó de tener importancia; el trabajo se encuentra y esos amigos que desaparecieron es que no eran tan amigos, todo pasó a ser relativo». Aún así, sus problemas psicológicos fueron en aumento.

Moreno también reconoce que entró en un drama personal, «del que creía no iba a poder salir nunca», pero sí lo consiguió gracias a profesionales y de gente que había atravesado por los mismos problemas que ella: «Yo fui a psicólogos, a profesionales del sector, pero las que realmente me ayudaron fueros esas personas sin tener una formación habían pasado por ese dolor, habían sufrido lo mismo que yo. Me ayudaron a cómo hacerlo y me hicieron ver que mi padre no merecía verme sin salir de la cama, sin aprovechar lo bonita que es la vida».

Ahora, como recoge la web de FormulaTV, Moreno quiere ayudar a los demás como ella fue ayudada en su momento. De ahí ha nacido su nuevo proyecto por las mañanas, «el más personal de mi carrera», pero esta vez en Canal Sur -es su segundo programa que dirige en esta cadena-, una iniciativa solidaria que pretende ayudar a gente que tiene problemas y necesita ayuda y comprensión por parte de los demás. «No quiero decepcionar a nadie porque es un proyecto en el que he trabajado desde el cariño. Cuando me pasó todo eso me di cuenta que hacía falta un programa en el que esa gente maravillosa que también ha sufrido lo mismo que otros pudiese ayudar», reconoció.