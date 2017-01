Jorge Javier Vázquez reconoce sentir «dolor» ante las críticas de Meritxell

Después de haber concluido 'Gran Hermano 17', su presentador, Jorge Javier Vázquez, no ha podido alejarse de las críticas. La última en lanzar palabras envenenadas hacia él ha sido Meritxell, la concursante que estuvo a punto de ganar esta edición. Según ella, «he visto preferencias, favoritismos y que no se ha mirado el 24 horas (Jorge Javier). Decía las cosas sin saber y solo leía lo que le ponían en la pantalla. No hacía nada». Además, la pantera ha acusado al presentador de no ser neutral: «Conmigo, al menos, ha jugado con informaciones de fuera y me ha hecho comentarios feos».

Jorge Javier ha aprovechado su blog en 'Lecturas' para contestar: «A mis cerca de cincuenta años, comienza a resultarme incomprensible que una chica a la que casi le saco treinta años no manifieste ningún tipo de respeto por un profesional que lleva ejerciendo su trabajo desde que ella no había nacido». El de Badalona dice no entender a la concursante y menos cuando ésta insinúa que Vázquez no se ha tomado su trabajo en serio: «Es una acusación gravísima que me ha producido rabia, dolor e impotencia».

El presentador reconoce que ha pensado en llamar a Meritxell para aclarar la situación, pero como recoge la web de FormulaTV, al final «no le valió la pena». «Entran en la casa sabiendo que disfrutarán de un periodo de fama. Y cuando salen se encuentran con que en las redes tienen seguidores que les jalean y les apoyan y les exigen que no den su brazo a torcer».