Dayra, en 'First dates', asombrada cuando su cita reconoce tener novia

El programa de Carlos Sobera no deja de deparar sorpresas cada semana. En esta ocasión, los citados eran Diego y Dayra. El chico, de 32 años, llegaba al restaurante dispuesto a encontrar a alguien con quien ser feliz después de haber terminado en fracaso su última relación. El joven explicó que es amante de los retoques o mejoras estéticas: «Me he puesto bótox, Q10, colágeno, magnesio, vitaminas…». Diego también reconoció que todos los días escribe pos it con frases como: «Eres guapo» o «Eres especial».

Diego estaba citado con Dayra, una mujer que, según ella mismo dijo, podría ligar con quien quiera, aunque busca «alguien que sea mi persona». La joven advirtió que no le gustaban los mentirosos ni las mentiras porque «tienen las patitas muy cortas y se descubre todo», como recoge la web de 'Vertele!'.

Durante la cena, Dayra preguntó a Diego por sus relaciones más recientes, pero notó algo extraño. Y cuando el joven fue preguntado sobre una segunda cita, dijo: «Ya tengo novia». Ella respondió: «Venimos a buscar el amor. Es algo incongruente».

Después de la cena, Dayra explicó que «tenía la sensación de que había algo. No sabía si era que no le gustaba o que tenía novia. No terminaba de decirme lo que quería decir».