La muñeca de Emma Watson asusta

Este mismo año está previsto el estreno de 'La Bella y la Bestia', pero con actores de carne y hueso. Una de las protagonistas será Emma Watson que, como no podía ser de otra manera, hará el papel de Bella.

Y con el fin de obtener rápidos beneficios con el marketing, la productora ha lanzado a la venta muñecos y productos relacionados con la película, aunque alguno no será del agrado de los fans por su 'no parecido' con la realidad. Es el caso, como recoge El Huffington Post, de Emma Watson, cuya muñeca no guarda demasiado parecido con la actriz que interpretará a Bella, e incluso da miedo.

Muchos usuarios de Twitter han llegado a decir que la muñeca es horrorosa, e incluso algunos la sacan parecido con... ¡Justin Bieber!: «Cuando compras una muñeca de Emma Watson 'online' pero te traen una de Justin Bieber con un vestido amarillo y una peluca» o «Definitivamente es Justin Bieber», aseguran alguno de los tuits.