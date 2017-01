Lo que no dijo Donald Trump de Meryl Streep incendia las redes sociales

A través de Twitter, Donald Trump respondió a las críticas vertidas por Meryl Streep durante la gala de los Globos de Oro. La cineasta subió al escenario, y sin pronunciar el nombre del presidente electo de los EE UU, habló de su actitud cuando se burló de un periodista discapacitado: «Hubo una actuación este año que me sorprendió. Que se me quedó en el corazón».

Donald Trump, rápidamente, recurrió a Twitter para contestar a la actriz. Como recoge la web de Bekia, el presidente electo de los EE UU respondió: «Es una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood... No me conoce pero me atacó la pasada noche en la gala de los Globos de Oro». A partir de esa última frase, la siguiente es la que más ha llamado la atención en las redes sociales: «Es una...».

Los puntos suspensivos han dado lugar a todo tipo de interpretaciones en las redes sociales, sin duda algo que buscaba el líder republicano. La polémica está servida.