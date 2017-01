Comienzan las sorpresas en 'GH VIP'

Durante las próximas semanas, en la casa de Guadalix de la Sierra tratarán de convivir 13 famosos, o mejor dicho 12 porque junto a Irma Soriano, Toño Sanchís, Daniela Blume, Alejandro Abad, Emma Ozores, Alonso Caparrós, Elettra Lamborghini, Aless Gibaja, Marco Ferri, Sergio Ayala, Ivonne Reyes y Alyson Eckmann se encuentra Tutto Durán, un supuesto número uno de la música, pero que, realmente, es un cristalero canario que deberá mantener en secreto su verdadera identidad. A todos ellos se sumará Terelu Campos el próximo martes para ser «la dueña de la cocina» durante una semana.

La primera sorpresa de la noche de ayer fue la presencia en la casa de un falso VIP. Según Jordi González, conductor de la gala, fue «la guinda del pastel. Una estrella internacional estará en 'GH VIP', ha llegado por fin a España en un vuelo desde Miami», haciendo referencia a Tutto Durán, como recoge la web de 'Vertele!'.

Tutto Durán con Alejandro Abad, cómplice en el engaño.

La primera en abrir la casa fue Irma Soriano, la ex chica Hermida, que reconoció tener «muchos defectos. No sé decir que no. Todo lo que hago es para el que quiera, y entro en 'GH VIP' porque es un espectáculo televisivo alucinante». En su vídeo de presentación también aseguró que su mayor miedo es que «el público piense que estoy haciendo un papel».

El segundo por orden cronológico fue Toño Sanchís, quien es consciente de que está en el reality por haber sido «el representante de uno de los personajes más conocidos de este país». Este «cantante a mi manera» en ningún momento mencionó el nombre de Belén Esteban. La hermana de Sanchís, su defensora en plató, cree que este concurso le va a dar dos premios: «Uno de ellos es el maletín y el otro es la oportunidad de que la gente le conozca tal y como es».

El tercero en llegar fue Aless Gibaja, el influencer que no sabe si podrá vivir sin su teléfono. «Esto va a ser una desintoxicación». Durante su presentación, habló de cómo consigue su éxito: «Intento no mostrar cosas que puedan afectar a mis seguidores más pequeños». Junto con Irma Soriano, Gibaja tuvo que superar el primer reto y encontrar tres llaves en el despacho del Súper para entrar en la casa.

Marco Ferri, el supuesto galán de la presente edición de 'GH VIP', quiere que este reality se convierta en un trampolín para «entrar en el mundo de la televisión en España», mientras que Alejandro Abad entró en la casa al son de 'Mi música es tu voz' y criticando a Juan Camus y Naim Thomas: «ay dos chicos de 'OT' que les gusta el follón, y a raíz del reencuentro han creado una polémica en televisión. Ellos eran unos aficionados y yo soy un profesional. Yo no hago canciones, hago 'hits'».

El supuesto crack internacional de la música, Tutto Durán, fue el siguiente en entrar en la casa. El cristalero canario debe mantener su falsa identidad dentro de Guadalix. Si le descubren, la audiencia decidirá si continúa o no en el programa. Abad fue el encargado de darle la bienvenida y reconocer sus méritos musicales: «Por supuesto que le conozco, es un exponente importante de la música actual».

Daniela Blume, exconcursante de 'Supervivientes' y locutora de radio, accedió a la casa para poner su cuerpo, su alma y su mente al límite, aunque reconoció que iba a llevar muy mal «que me ordenen». Su intención es que la audiencia conozca a Alejandra, «la chica que se esconde detrás de Daniela Blume que es mi nombre artístico».

Alonso Caparrón con Elettra.

Blume fue saludada por Sanchís, y a ellos se les unió Alyson Eckmann, reportera de televisión y expresentadora de 'Hable con ellas' en Telecinco. En su vídeo de presentación aseguró que «'GH VIP' es una experiencia que siempre he querido vivir. La gente se va a sorprender y van a ver que no soy tan tonta como piensan». Los tres tuvieron que responder correctamente a cinco preguntas de anteriores ediciones del programa para que la puerta se abriera. Cada segundo, las paredes de la cámara acorazada se iban reduciendo hasta dejarles muy juntitos. En su paso a la casa como verdaderos ninjas, la americana se ha hecho daño en uno de sus pies.

La siguiente en entrar fue Emma Ozores, que pone su alegría a disposición de la casa: «Intento reírme, es una forma de vida», aseguró. «Me presento a 'GH VIP' porque me gusta vivir la experiencia con personas a las que no conozco. Si queréis adelgazar yo puedo guisar», bromeó. Junto con la actriz, Ivonne Reyes, que entra en la casa «sin nada que perder». La venezolana sufrió el primer percance del programa al chocar contra un cristal en la primera de las pruebas: «Me he comido la puerta», reconoció entre bromas.

Ivonne Reyes se 'come' un cristal nada más entrar.

'GH VIP' también ha servido para la reaparición de Alonso Caparrós en televisión. Este profesional del medio pretende que este programa sirva para el resurgir de su carrera. «En 'Gran Hermano' busco divertirme. Hace mucho que perdí la vergüenza, si alguna vez la tuve, y voy a hacer de todo... Hay gente que piensa que me fui de la tele porque se me fue la olla. Me fui para prepararme para entrar en 'GH VIP».

Caparros coincidió con Elettra Lamborghini, conocida en España por su participación en el reality de MTV 'Super Shore'. Según reconoció, «la televisión me da adrenalina». La italiana se presenta a 'GH VIP' «para que la gente sepa como soy yo, humilde, generosa y sincera. Lo que va a gustar de mí es que soy divertida, explosiva y muy alegre» .

Y el último concursante en entrar en la casa de Guadalix fue el representante de Castilla y León, el concejal del Partido Popular en Medina del Campo y ex participante del dating show 'Mujeres y Hombres y Viceversa' de Telecinco, Sergio Ayala.

Finalmente, Terelu Campos también entrará en el casa para que a Sálvame no le falte su representante. Concursará a partir del martes en una nueva gala y será la 'dueña' de la cocina de la casa durante una semana. "Me gusta meterme en la cocina", ha declarado. Su entrada se producirá en un nuevo programa, anunciado como "la segunda parte de la Gala 1".