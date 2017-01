Claire, de 'MYHYV', rechaza a todos y abandona

No ha podido aguantar más. Claire ha dicho 'adiós' a 'Mujeres y Hombres y Viceversa' sin ningún pretendiente porque «ninguno me llega y no quiero engañaros más». En los últimos días, ya se había reunido con el equipo del programa para comunicarles su falta de ilusión, algo que ha agradecido la conductora del programa, Emma García: «Eres una chica estupenda, ojalá encuentres a alguien especial».

La noticia, como recoge la web de 'FormulaTV', ha caído como un jarro de agua fría entre los participantes del programa. Especialmente afectada y conmovida se le ha visto a la también tronista Rym, que no ha podido ocultar su tristeza antes de fundirse en un abrazo con Claire. «A lo mejor no ha encontrado el amor, pero sí una amiga», aseguró.

Los pretendientes se lo han tomado peor. Toni decidió marcharse del plató, negándose a «hacer el tonto» ante semejante plantón. Algunos ya sospechaban que algo no iba bien con Claire, puesto que ha manifestado frialdad en sus citas y hasta en dos ocasiones no acudió al encuentro de Ivi, otro de los pretendientes.