Yola Berrocal triunfa en 'First Dates'

Yola Berrocal ha sido el último personaje popular en pasar por el famoso restaurante de 'First Dates'. La exconcursante de 'Supervivientes' se encontró con Daniel, un gogó sevillano que hasta bailó a Yola.

La verdad es que la cita no pudo ir mejor. Yola declaró que en su vida sentimental está "harta de traiciones", al tiempo que declaró buscar "un chico no fumador, buena persona... y macizorro". Y hasta jugaron a adivinar operaciones: "Si aciertas todo lo que me he operado tienes premio", le retó durante la velada.

Después de la cena el gogó se contoneaba a ritmo de la música así que Yola, viendo dispuesto al chico le pidió que le bailara. Al final, besos y la promesa de una segunda cita.