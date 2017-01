Kim Kardashian vuelve a su 'reality' y narra como vivió el atraco en París

35 semanas ha durado el retiro a Kim Kardashian que ha vuelto con más fuerza que nunca a las redes sociales publicando bellas estampas familiares. Además, regresa su reality, 'Keeping up with the Kardashian', y lo hace por todo lo alto, con narración en primera persona de como vivió la celebrity el atraco en París: "Pensaba que me iban a disparar por la espalda" cuenta en el avance, donde asegura: "No había forma de escapar. Me afecta mucho pensar en ello".

No es el único aspecto interesante a tratar en el programa sino que Kim también habla sobre su crisis matrimonial y el peor momento vivido hasta la fecha: el ingreso de Kayne West en un hospital por estrés y agotamiento. En el avance Kim dice: "No me asustes, por favor, ¿qué ocurre?" dice al teléfono mientras habla con el rapero muy afectada: "Creo que él realmente me necesita, tengo que ir a casa".