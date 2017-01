El vestido de Pedroche en las Campanadas enfrenta a Miki Nadal y Virginia Yagüe

Miki Nadal y Virginia Yagüe se enzarzaron en una discusión, en las redes sociales, a cuenta del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas.

Todo empezó con la acusación por parte de la escritora de presuntos comentarios machistas en el programa Zapeando, por parte de sus presentador Frank Blanco a raíz del vestido de Pedroche en Nochevieja.

Yagüe publicaba en su cuenta de Twitter: «Por coherencia, desde hoy @zapeandola6 NO es una opción. Defender lo indefendible no debería rentar, pese a las audiencias de fin de año». Un comentario que fue respondido por Miki: «Por coherencia no deberías publicar tus libros en el mismo grupo que emite las campanadas con Cristina Pedroche».