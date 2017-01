Terelu, sorprendida por un mensaje de apoyo de sus amigas de la infancia

Entre tantas críticas recibidas durante los últimos días, Terelu Campos se ha sorprendido con una grata sorpresa de sus amigas de la infancia a las que conoce desde que tienen siete años. Todas ellas se reunieron para mostrarle su apoyo por las críticas recibidas después de la última emisión de 'Las Campos'.

Entre las cosa bonitas que han dicho sus amigas de la presentadora destaca: «Terelu no es así, la queremos mucho y es extremadamente buena persona, muy generosa, y nos dolió mucho que dijeran tantas cosas» y una de ellas añadió: «Ella no es actriz y dice las cosas como las siente, pero a veces de Despeñaperros para arriba las cosas no se entienden».

Antes de que sus amigas terminasen su comunicación deseándole un buen comienzo de año, Terelu ha comentado: «El deseo más importante para mí en el 2017 es que pueda terminar». No hay que olvidar que la presentadora se encuentra en la recta final de su enfermedad, y en junio podrá decirse que ha superado el cáncer con éxito.

Concha Torres, una de sus amigas ha dado por finalizada la charla con un mensaje: «El deseo más importante es que finalizase enero y que podamos terminar con ese ciclo que llevas viviendo durante cinco años, y puedas volver a empezar, es lo único que te deseo».