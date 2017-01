La precuela de 'Embrujadas', en capilla

Jennie Snyder Urman, creadora de 'Janie the virgin', y el productor Brad Silverman están detrás de una precuela la mítica 'Embrujadas' en The CW, según recoge Season Zero.

En esta ocasión, la trama de la nueva serie se centraría en los ancestros de las recordadas hermanas Halliwell: Prue (Shannen Doherty), Phoebe (Alyssa Milano), Piper (Holly Marie Combs) y la medio allegada, Paige (Rose McGowan), y seguiría a tres brujas que luchan contra demonios en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra en 1976: las Warren, el linaje de brujas más poderoso de la historia, que fue introducido en la ficción original.

El guión del episodio piloto ha sido de Amy Rardin y Jessica O'Toole, quienes ya tienen experiencia en el mundo de las precuelas, puesto que han sido los encargados de redactar 'Los diarios de Carrie' y 'Sexo en Nueva York'.