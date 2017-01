La madre de Toño Sanchís entra en escena

Lola, la madre de Toño Sanchís, tampoco se quiere perder esta 'guerra' entre su hijo y Belén Esteban. Lola entró ayer por la mañana en directo en el 'Programa de Ana Rosa', después de que el periodista Antonio Rossi diera la noticia de que la mujer del representante, Lorena Romero, se posicionó al lado de Belén Esteban.

Lola ha querido dejar claro que su familia ha pasado unas extraordinarias Navidadaes y que están muy satisfechos de la próxima participación de Toño Sanchís en 'Gran Hermano VIP': «Mi hijo sabe convivir perfectamente, es muy abierto, muy agradable y respeta a todo el mundo».

Durante su intervención también ha asegurado que gracias a los fichajes en televisión, su hijo ha recuperado la alegría: «Te vemos fuerte hijo. Gracias a este programa, al Programa de Ana Rosa y Gran Hermano que nos ha devuelto a nuestro hijo. Ahora vuelve a tener ganas de vivir».

Lola no se ha despedido del programa, no sin antes pedirle a Toño que sea el mismo y que no olvide que el concurso se trata de un trabajo.

Según iba hablando, Toño se iba secando las lágrimas y pedía a su madre que cuidara de su padre, quien se ha visto muy afectado por esta guerra mediática entre su hijo y Belén Esteban.