Antonio Rossi habla de «fractura» entre Toño Sanchís y su mujer

Toño Sanchís, próximo concursante de 'GH VIP', mantiene su 'guerra' abierta con Belén Esteban. El ex representante acudió a 'El Programa de Ana Rosa' para cargar contra su ex representada y asegurar que ésta seguiría utilizando «a su hija para continuar haciendo caja». Estas afirmaciones volvieron a desatar la caja de los truenos y una inmediata reacción de la de Paracuellos.

Pero durante su presencia en 'El Programa de Ana Rosa' Sanchís tuvo que enfrentarse a unas duras declaraciones de Antonio Rossi, quien aseguró que la relación entre Toño y su mujer, Lorena, está fracturada. Belén Esteban agradeció las palabras del colaborador: «Antonio Rossi, gracias. Ha estado muy bien informado. Además de haberle enseñado yo la documentación, él ha visto los Whatsapp que yo he visto, en los que dice claramente que Belén Esteban lleva la razón y espera poder decir algún día que se equivocó con Toño».

Lorena es la responsable de la empresa de representación en la que figuraba Sanchís, y es por ello, como recoge la web de Bekia, que éste puede entrar en 'Gran Hermano VIP', puesto que su versión no será escuchada en el juicio que se celebrará en los próximos meses.

Por su parte, Belén Esteban estaba furiosa por la llamada de la madre de su ex representante a 'El Programa de Ana Rosa': «Entiendo a la madre de Toño, pero que respete. Si el día de mañana mi hija hace algo malo, yo la defenderé, aunque yo sepa cómo es mi hija». La de Paracuellos no entiende esa actitud porque «mi madre (la de Belén) no ha puesto en Twitter lo que la madre de él».