La mujer de Toño Sanchís se podría haber posicionado del bando de Belén Esteban

Cuando faltan 24 horas para que Toño Sanchís se encierre en la casa de 'GRam Hermano VIP', al exrepresentante de Belén Esteban, le surge un nuevo frente.

Toño acudía esta mañana al programa de Ana Rosa, en calidad de colaborador y comenzaba su participación lanzando un nuevo ataque a Belén Esteban, después de que le pusieran las imágenes del enfado de la de Paracuellos con la nueva colaboradora de Sálvame, Laura Fa, quien filtrara la noticia de que Andrea Janeiro tiene novio.

«Belén Esteban sigue siendo una bocazas y así está realimentando el tema. Le interesa sacarlo de contexto porque hay que seguir facturando», ha señalado Sanchís quien además ha hecho hincapié en que para él, el personaje de Belén está acabado y tiene que utilizar la estrategia de exagerar los frentes en vez de restarles importancia.

Pero el rumbo del programa ha ido cambiando, poco a poco, cuando Antonio Rossi le ha hecho una pregunta al mánager: «Toño, ¿tu mujer te ha apoyado desde el principio?». En ese momento, la tensión se ha apoderado de Toño y sin parar de gritar ha intentado que Rossi no diera esa información: «He visto las pruebas y te puedo asegurar que demuestran que tu mujer, al principio, se ha posicionado al lado de Belén Esteban. ¿Sabes que le han ofrecido un piso en Madrid para qué se fuera con tus hijos?».

Toño Sanchís, enfurecido, no ha parado de llamar mentiroso a su compañero. Según contó Rossi, Lorena Romero se habría sentido traicionada por Toño ante terceros y además estaba preocupada por si alguna que otra supuesta amante de su marido aparecía en televisión. «Hace justo un año, al mes de hacerse público todo esto, a tu mujer le ofrecieron un piso vacío por si se quería ir de su casa en ese momento. Ella responde algo así como 'de momento no he decido dar el paso ya te lo diré y te lo agradezco mucho».

El representante se ha defendido y ha asegurado que su matrimonio no se ha visto perjudicado en ningún momento: «Mi mujer nunca ha buscado asesoramiento jurídico externo».