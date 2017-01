Josie se defiende de las acusaciones de plagio respecto al vestido de Pedroche en las Campanadas

Josie no ha tardado en responder a las acusaciones de plagio por el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas. El estilista ha ultilizado su blog para hablar largo y tendido sobre esta polémica, con cierta indignación.

Lo primero que ha dicho es que cada vez que se prepara un estilismo «se ponen encima de la mesa una serie de referencias para ver de dónde venimos y a dónde queremos llegar».

Un paso que el estilista siguió para la creación destinada a «mi mega estrella favorita de la televisión en España». Un país que según Josie «con una cultura de moda y visual tan pobre como las estadísticas de lectura que avalan este triste dato cada año».

También ha criticado que «supuestos diseñadores de Twitter quieren tener un minuto de gloria tan Warholiano como todo este asunto y a nuestra costa, como quien mete la mano por la ventanilla del coche de Justin Bieber, pretenden darse a ver».

Dirigidos a ellos lanza el siguiente mensaje: «que en la moda no se puede romper esa cadena de referencias», ya que de hacerlo habría que denunciar a más de un modisto.

«Es que hasta por denunciar tendríamos que denunciar a la presentadora de TVE1, que ha perdido 6 puntos y ha hecho récord de mal dato no gracias a un vestido sino gracias a Cristina Pedroche y su súper performance de un equipo enorme, que por supuesto ha manejado referencias de moda igual que ella que para hacer ese drapeado en su cintura ha tenido que cortar al biés y ese corte lo inventó Vionet ¿Va a denunciar Vionet a alguien? Por supuesto que no porque no están tan mal de la cabeza en esa casa de París como esos Twitteros de España donde si ladran es porque cabalgamos».

No obstante, Josie no olvida darle las gracias a Cristina «por ser tan bella y feliz», y a Pronovias «por su valentía y creer en nosotros y a los verdaderos profesionales de moda que trabajan en medios de comunicación realmente competentes».