Carola Escámez, la mujer de Miki Nadal, pierde el hijo que esperaba

No ha empezado demasiado bien el año para Carola Escámez y Miki Nadal, después de que la mujer del humorista perdiera el bebé que estaba esperando, tal y como ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram, en la que publica una fotografía suya en el hospital, acompañada del mensaje: «Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo».

En el año 2015, Carola y Miki estrenaron su paternidad con Carmela y desde entonces tenían intención de aumentar su familia, pero tras los primeros meses de embarazo y después de someterse a una operación, Carola ha recibido la triste noticia.

Aunque no podrá disfrutar del pequeño que esperaba, ha dado las gracias gracias a la vida por todo lo que tiene.