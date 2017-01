Victoria Beckham, investigada por Hacienda

A la Hacienda de Reino Unido no le cuadran las cuentas. Después de que la empresa de moda de Victoria Beckham presentara su balance con retraso, el fisco ha decidido vigilar a esta firma bien de cerca porque los beneficios presentados no encajan con la facturación. En el caso de que Hacienda detectase alguna irregularidad, la ex Spice Girl podría estar obligada a cerrar su empresa, como recoge la web del Ideal.

Ésta es una mala noticia más que se suma a las críticas que ha recibido Victoria Beckham a escasos meses de recibir la Orden del Imperio Británico. Al parecer, la cantante se saltó el protocolo y desveló el reconocimiento antes de que éste se hiciera oficial.