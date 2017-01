Las vacaciones de los políticos a través de Instagram

Con la Navidad y hasta Reyes media España se encuentra de vacaciones. Los políticos no son menos, ya que para los diptuados el mes de enero sigue siendo de libranza. Muchos de ellos han hecho partícipes a sus votantes (o no) de sus vacaciones invernales. Y aquí sí que no hay color político que valga.

Lo del gato Elendil de Garzón, ya es un clásico.

Elendil no tiene duda, también aprovecha el descanso para estudiar... #madrid #navidad Una foto publicada por Alberto Garzón (@agarzoniu) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 12:43 PST

Se acaba el año 2016, y empezamos el 2017 necesariamente con una sonrisa. ¡Feliz año nuevo! No liquidéis nada... ;-) Una foto publicada por Alberto Garzón (@agarzoniu) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 4:19 PST

La felicitación del presidente (y más)

Quiero desearos un #Feliz2017. Entre todos vamos a conseguir que el próximo sea un buen año para #España. Un fuerte abrazo. Un vídeo publicado por Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 4:14 PST

Rajoy también ha dado que hablar con esta imagen de su paseo mañaero en su retirro gallego.

Hacer un poco de deporte mientras disfrutas de la naturaleza de #Galicia es una maravilla. Hoy, buena caminata en Ponte Arnelas. MR pic.twitter.com/sbFUkqFNus — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 3 de enero de 2017

Solo falta un día, y ya está casi todo listo para dar la bienvenida a 2017 en la Puerta del Sol. ¿Estáis preparados? Una foto publicada por Cristina Cifuentes (@cristinacifuentes) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 12:50 PST

Mi primer regalo de 2017 es éste de mi primo @danielzazogil. Su primer libro de poemas publicado: Que ardan los fuegos. Decía Silvio que hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Pues eso, que en 2017 ardan los fuegos. Una foto publicada por Irene Montero (@i_montero_) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 8:51 PST

Tienen unas piezas fantásticas Una foto publicada por Esperanza Aguirre (@esperanzaguirre) el 16 de Dic de 2016 a la(s) 3:55 PST

Haroun and the sea of stories... #feliz2017 Una foto publicada por Edu Madina (@edumadina) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 7:24 PST

‪Con muchos de mis compañeros de @PPAlaveses y @NNGGAlava en la cena anual de Navidad #MeGustaVitoria ‬#pp #vitoria #vitoriagasteiz #nngg Una foto publicada por Javier Maroto (@javiermarotovg) el 18 de Dic de 2016 a la(s) 7:41 PST

Próspero año nuevo, amigos. Cuanto más conozco al Siglo XXI mejor comprendo la Edad de Piedra. Feliz 2017 a todos los aficionados a la fotografía, que el nuevo curso os traiga likes, photo oportunities y followers a mansalva. Y que alguien reinvente la rueda, por favor. #felizañonuevo #feliz2017 #happynewyear #happy2017 #egonzalezpons Una foto publicada por Esteban González Pons (@egonzalezpons) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 11:16 PST

El nostre primer Nadal amb les petites Gal•la i Helena que ahir van fer onze mesos. Bon Nadal a tothom! Una foto publicada por Artur Mas (@artur_mas) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 11:18 PST